Власти Польши выразили критику ЕС из-за сохранения рестрикций против Варшавы

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Вице-премьер Польши Пётр Глиньский в интервью The Daily Telegraph раскритиковал Евросоюз из-за сохранения санкций против Варшавы.

«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания... А санкции против Польши... продолжают действовать», — приводит РИА Новости заявление вице-премьера.

Он также выразил опасения, что ЕС не захочет помогать Польше в случае возможного расширения конфликта.

По словам Глиньского, Польша, несмотря на помощь украинским беженцам, продолжает находиться под санкциями Европейского союза, обвиняющего власти страны в нарушении демократических прав.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не сможет ввести собственные санкции против России из-за недостаточной экономической мощи государства.

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