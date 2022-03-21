Власти Польши выразили критику ЕС из-за сохранения рестрикций против Варшавы
«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания... А санкции против Польши... продолжают действовать», — приводит РИА Новости заявление вице-премьера.
Он также выразил опасения, что ЕС не захочет помогать Польше в случае возможного расширения конфликта.
По словам Глиньского, Польша, несмотря на помощь украинским беженцам, продолжает находиться под санкциями Европейского союза, обвиняющего власти страны в нарушении демократических прав.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не сможет ввести собственные санкции против России из-за недостаточной экономической мощи государства.