Премьер-министр Польши: Варшава не сможет ввести собственные санкции против Москвы
- РИА Новости
«Я хотел бы, чтобы Польша была такой мощной экономикой, чтобы мы сами могли наложить санкции на Россию, которые будут чувствительными. Действительно, я бы очень этого хотел», — цитирует его РИА Новости.
Так Моравецкий ответил на вопрос о том, планирует ли Варшава вводить собственные антироссийские санкции — например, отказаться от угля из Москвы.
По мнению польского премьера, наибольшие реальные последствия имеют санкции коллективного Запада.
Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.
Кроме того, ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.
По словам главы французского Минфина Брюно Ле Мэра, главы ведомств стран — членов Евросоюза ведут работу над более жёсткими антироссийскими санкциями.