Премьер-министр Польши: Варшава не сможет ввести собственные санкции против Москвы

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Польша не сможет ввести собственные санкции против России из-за недостаточной экономической мощи государства, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши: Варшава не сможет ввести собственные санкции против Москвы
  • РИА Новости

«Я хотел бы, чтобы Польша была такой мощной экономикой, чтобы мы сами могли наложить санкции на Россию, которые будут чувствительными. Действительно, я бы очень этого хотел», — цитирует его РИА Новости.

Так Моравецкий ответил на вопрос о том, планирует ли Варшава вводить собственные антироссийские санкции — например, отказаться от угля из Москвы.

По мнению польского премьера, наибольшие реальные последствия имеют санкции коллективного Запада.

Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.

Кроме того, ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

По словам главы французского Минфина Брюно Ле Мэра, главы ведомств стран — членов Евросоюза ведут работу над более жёсткими антироссийскими санкциями.

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