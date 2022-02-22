Главы МИД стран Евросоюза решили ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС

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Главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Главы МИД стран Евросоюза решили ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС
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Об этом он сказал по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Париже, передаёт РИА Новости.

«Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счёт ограничения доступа суверенного долга на наш рынок», — заявил Боррель.

Также он сообщил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Кроме того, Боррель уточнил, что президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС.

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