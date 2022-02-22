Боррель: ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Его заявление по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Париже приводит РИА Новости.

По словам Борреля, достигнуто соглашение между 27 членами ЕС по пакету санкций, которые он предложил.

«Под эти меры подпадут 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся ещё 27 физических лиц и организаций», — сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.