Министры финансов стран ЕС начали работу над ужесточением антироссийских санкций
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«Европейские министры финансов в настоящий момент работают над пакетом более жёстких санкций в отношении российской экономики», — цитирует его ТАСС.
По словам Ле Мэра, 25 февраля будет проведено совещание на соответствующую тему.
Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.
Кроме того, ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.