Министры финансов стран ЕС начали работу над ужесточением антироссийских санкций

Министры финансов стран — членов Евросоюза ведут работу над более жёсткими санкциями против России, однако их применение будет зависеть от развития событий на Украине, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире BFM TV.

© Patrick Batard/Abaca/Sipa USA

Legion-Media