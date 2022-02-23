Министры финансов стран ЕС начали работу над ужесточением антироссийских санкций

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Министры финансов стран — членов Евросоюза ведут работу над более жёсткими санкциями против России, однако их применение будет зависеть от развития событий на Украине, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире BFM TV.
Министры финансов стран ЕС начали работу над ужесточением антироссийских санкций
  • © Patrick Batard/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«Европейские министры финансов в настоящий момент работают над пакетом более жёстких санкций в отношении российской экономики», — цитирует его ТАСС.

По словам Ле Мэра, 25 февраля будет проведено совещание на соответствующую тему.

Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.

Кроме того, ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц после решения России о признании независимости ЛНР и ДНР.

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