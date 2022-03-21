Мурашко: более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медпомощь в России

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На территории России медицинскую помощь получили более 19 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко: более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медпомощь в России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«На сегодняшнее утро количество пациентов, получивших помощь из регионов ЛНР, ДНР и Украины, составило 19 323 (это включая и амбулаторную, и стационарную)», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что на обеспечение беженцев лекарствами и оказание медпомощи правительство дополнительно выделило 500 млн рублей.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 16,4 тыс. человек, в том числе более 2,3 тыс. детей.

Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сообщил, что позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих.

Он также отметил, что украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита

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