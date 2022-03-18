Небензя: радикалы на Украине продолжают использовать население в качестве живого щита

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Украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, украинские радикалы в Мариуполе «так же, как это делали в осаждённом Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжёлые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права».

«Этого ни наши западные партнёры, ни представители секретариата ООН упорно не желают замечать», — заявил Небензя, его цитирует РИА Новости.

Российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

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