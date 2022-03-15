Беженцы из Мариуполя рассказали о ситуации в городе

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Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

«Чудом (удалось. — RT) выехать. На свой страх и риск. Семью собрал, и уехали наудачу. Расстреляют — расстреляют, нет — значит, нет», — рассказал один из беженцев.

По его словам, в городе отсутствует вода и продукты питания.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.

В Минобороны России также сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.

 

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