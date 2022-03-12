Пушилин заявил об отсутствии подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе
- AP
- © Evgeniy Maloletka
«К сожалению, нет. Все действия киевского режима заключатся в блокировании любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Пушилин добавил, что люди иногда вырываются из города «самоходом».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.