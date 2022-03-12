В ДНР рассказали о ходе эвакуации людей из Мариуполя и его пригородов
- РИА Новости
«За минувшие сутки, с 08:00 11 марта до 08:00 12 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что в настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС ДНР.
Ранее в Минобороны России сообщили о блокировке и минировании националистами Мариуполя.