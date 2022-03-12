В ДНР рассказали о ходе эвакуации людей из Мариуполя и его пригородов

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В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.
В ДНР рассказали о ходе эвакуации людей из Мариуполя и его пригородов
  • РИА Новости

«За минувшие сутки, с 08:00 11 марта до 08:00 12 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили о блокировке и минировании националистами Мариуполя.

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