В ДНР рассказали о ходе эвакуации людей из Мариуполя и его пригородов

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов были эвакуированы 217 человек.

«За минувшие сутки, с 08:00 11 марта до 08:00 12 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили о блокировке и минировании националистами Мариуполя.