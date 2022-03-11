В Минобороны России сообщили о блокировке и минировании националистами Мариуполя

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Мариуполь заблокирован, городские дороги заминированы националистами, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России сообщили о блокировке и минировании националистами Мариуполя
  • AP

«По Мариуполю. Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами», — рассказал Мизинцев.

По его словам, вооружённые лица открывают беспорядочную стрельбу на улицах города, вынуждая гражданское население оставаться в своих домах.

Мизинцев отметил, что попытки сапёров ДНР разминировать подступы к Мариуполю пока безуспешны, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь.

Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.

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