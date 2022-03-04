Минобороны России: Киев потерял способность управлять украинскими администрациями

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

«Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они неспособны решать элементарные вопросы социально-бытового характера», — сказал он.

По его словам, в большинстве украинских городов и населённых пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, которые, по сути, «нацисты и примкнувшие к ним наёмники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения».

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.