Минобороны России: Киев потерял способность управлять украинскими администрациями
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«Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они неспособны решать элементарные вопросы социально-бытового характера», — сказал он.
По его словам, в большинстве украинских городов и населённых пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, которые, по сути, «нацисты и примкнувшие к ним наёмники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения».
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.