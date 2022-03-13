Минобороны: украинские военные насильно удерживают гражданских в Мариуполе

Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», — заявил Мизинцев.

По его словам, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация.

Ранее в Минобороны России сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.