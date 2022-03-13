Минобороны: украинские военные насильно удерживают гражданских в Мариуполе
«Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», — заявил Мизинцев.
По его словам, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация.
Ранее в Минобороны России сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.