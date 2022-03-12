Минобороны России заявило о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.
Минобороны России заявило о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины
  • Legion-Media
  • © Russian Look

«Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — заявил Мизинцев.

Он также отметил, что на Украину было доставлено 1935 т гуманитарного груза, было проведено 237 гуманитарных операций.

«Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», — добавил представитель Минобороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации на Украине.

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