Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине

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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации на Украине.
Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны договорились продолжать переговоры по украинской тематике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.

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