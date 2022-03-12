Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о реальном положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации на Украине.

«В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны договорились продолжать переговоры по украинской тематике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.