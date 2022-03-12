Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах спецоперации на Украине
- РИА Новости
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«В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Стороны договорились продолжать переговоры по украинской тематике.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин проводит телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.