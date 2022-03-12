Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина с Макроном и Шольцем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина с Макроном и Шольцем
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Это так», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным.

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