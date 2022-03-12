Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да. Это так», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным.
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