Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина с Макроном и Шольцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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