Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее французский лидер заявил, что вскоре вместе с канцлером Германии вновь проведёт разговор с Путиным.

11 марта сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, в ходе которого рассказал ему о причинах, целях и задачах российской специальной военной операции по защите Донбасса.