Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее французский лидер заявил, что вскоре вместе с канцлером Германии вновь проведёт разговор с Путиным.
11 марта сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, в ходе которого рассказал ему о причинах, целях и задачах российской специальной военной операции по защите Донбасса.