Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
  • AP
  • © Ludovic Marin

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее французский лидер заявил, что вскоре вместе с канцлером Германии вновь проведёт разговор с Путиным.

11 марта сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, в ходе которого рассказал ему о причинах, целях и задачах российской специальной военной операции по защите Донбасса. 

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