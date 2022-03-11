Путин разъяснил президенту Финляндии причины проведения военной операции на Украине
«Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения, организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей», — сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.
10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует в ближайшие 48 часов снова поговорить с Владимиром Путиным.
В тот же день российский президент провёл телефонный разговор с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Украины.