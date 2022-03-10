Путин провёл телефонный разговор с Макроном и Шольцем по ситуации вокруг Украины

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин провёл телефонный разговор с Макроном и Шольцем по ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

«Продолжили обсуждать тему Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин и Шольц в ходе обсуждения спецоперации по защите Донбасса обсудили варианты политико-дипломатических усилий, а также итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.

Президент России обратил внимание немецкого канцлера на меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины из районов боестолкновений, а также на попытки боевиков из нацформирований помешать этому.

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