Путин провёл телефонный разговор с Макроном и Шольцем по ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
«Продолжили обсуждать тему Украины», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Путин и Шольц в ходе обсуждения спецоперации по защите Донбасса обсудили варианты политико-дипломатических усилий, а также итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.
Президент России обратил внимание немецкого канцлера на меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины из районов боестолкновений, а также на попытки боевиков из нацформирований помешать этому.