Путин заявил Шольцу о попытках нацформирований на Украине помешать эвакуации населения
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«Уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей», — сообщила пресс-служба Кремля.
Также стороны обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.