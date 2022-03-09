Путин заявил Шольцу о попытках нацформирований на Украине помешать эвакуации населения

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Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обратил его внимание на меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины из районов боестолкновений, а также на попытки боевиков из нацформирований помешать этому.
Путин заявил Шольцу о попытках нацформирований на Украине помешать эвакуации населения
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  • © Anadolu Agency

«Уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также стороны обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров России с Украиной.

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