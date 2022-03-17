ВС России 17 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», — сказал он.
Россия продолжает комплекс мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы, а также восстановлению мирной жизни на освобождённых от националистов территориях, добавил Мизинцев.
Ранее RT Arabic опубликовал видео, снятое над Мариуполем с высоты птичьего полёта.