ВС России 17 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек

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Российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ВС России 17 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», — сказал он.

Россия продолжает комплекс мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы, а также восстановлению мирной жизни на освобождённых от националистов территориях, добавил Мизинцев.

Ранее RT Arabic опубликовал видео, снятое над Мариуполем с высоты птичьего полёта.

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