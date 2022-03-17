ВС России 17 марта обеспечили эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек

Российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города ещё 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», — сказал он.

Россия продолжает комплекс мероприятий по эвакуации граждан Украины и иностранцев в безопасные районы, а также восстановлению мирной жизни на освобождённых от националистов территориях, добавил Мизинцев.

Ранее RT Arabic опубликовал видео, снятое над Мариуполем с высоты птичьего полёта.