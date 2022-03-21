Минобороны: из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали свыше 16 тысяч человек

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 16,4 тыс. человек, в том числе более 2,3 тыс. детей.
Минобороны: из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали свыше 16 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 16 434 человека, из них 2 389 детей», — заявил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине эвакуированы 330 686 человек, из них 68 983 ребёнка.

Мизинцев также добавил, что украинские военные продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других крупных населённых пунктах.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих.

Он также отметил, что украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита

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