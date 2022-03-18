Небензя заявил, что позиция Киева не позволяет России эвакуировать с Украины всех желающих

Позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 млн запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», — цитирует Небензю РИА Новости.

Как сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, почти 2,7 млн человек с Украины обратились с просьбой эвакуировать их в Россию.

Мизинцев также объявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР удалось эвакуировать 12,2 тыс. человек, в том числе свыше 2,2 тыс. детей.