Небензя заявил, что позиция Киева не позволяет России эвакуировать с Украины всех желающих
«С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 млн запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», — цитирует Небензю РИА Новости.
Как сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, почти 2,7 млн человек с Украины обратились с просьбой эвакуировать их в Россию.
Мизинцев также объявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР удалось эвакуировать 12,2 тыс. человек, в том числе свыше 2,2 тыс. детей.