Минобороны: из опасных районов эвакуировали 12 тысяч человек вопреки противодействию Киева

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР удалось эвакуировать 12,2 тыс. человек, в том числе свыше 2,2 тыс. детей.
Минобороны: из опасных районов эвакуировали 12 тысяч человек вопреки противодействию Киева
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов удалось эвакуировать 12 230 человек, из них 2262 ребёнка», — заявил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине эвакуирован 283 461 человек, из которых 60 684 — дети.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить