Минобороны: из опасных районов эвакуировали 12 тысяч человек вопреки противодействию Киева

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР удалось эвакуировать 12,2 тыс. человек, в том числе свыше 2,2 тыс. детей.

«Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов удалось эвакуировать 12 230 человек, из них 2262 ребёнка», — заявил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине эвакуирован 283 461 человек, из которых 60 684 — дети.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.