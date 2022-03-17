Минобороны: из опасных районов эвакуировали 12 тысяч человек вопреки противодействию Киева
- РИА Новости
- © Иван Родионов
«Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов удалось эвакуировать 12 230 человек, из них 2262 ребёнка», — заявил Мизинцев.
По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине эвакуирован 283 461 человек, из которых 60 684 — дети.
Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.