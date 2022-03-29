Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине

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Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что бесконтрольная раздача оружия населению и наёмникам «только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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