Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине
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«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине», — сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что бесконтрольная раздача оружия населению и наёмникам «только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.