Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине

Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что бесконтрольная раздача оружия населению и наёмникам «только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.