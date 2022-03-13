«Расчёт на большие траты»: как США продолжают накачивать Украину оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн. В его заявлении говорится, что Киеву будут предоставлены средства для борьбы с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами. По мнению экспертов, предоставляя киевскому режиму вооружение, которое в итоге осядет на западных границах страны, США рассчитывают нанести этим максимальный урон России. Однако, как отмечают аналитики, эти попытки не будут успешными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $200 млн. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Данный пакет будет включать дальнейшее содействие в сфере обороны с целью помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушным и другим угрозам, с которыми она сталкивается. В результате общая сумма помощи в области обеспечения безопасности, предоставленная США Украине с начала работы текущей администрации, составит более $1,2 млрд», — говорится в заявлении Блинкена.

Кроме того, госсекретарь США вновь подтвердил общую поддержку Украины со стороны Вашингтона и его союзников.

«Америка и её союзники поддерживают их (украинцев. — RT) усилия по защите своей страны и граждан и призывают Россию признать, что силе никогда не сломить дух Украины. Мы привержены делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать ей необходимую поддержку», — заявил Блинкен.

По утверждению госсекретаря, помимо военной помощи США продолжат предоставлять Украине гуманитарную и экономическую помощь и оказывать поддержку в сфере безопасности.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум, которым наделил Блинкена полномочиями по предоставлению Украине помощи на сумму до $200 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

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В ноябре 2021 года издание Politico опубликовало материал, в котором говорилось, что США направят Украине военную помощь, задействовав специальный механизм, позволяющий президенту США наделять такими полномочиями главу Госдепа. Тот, в свою очередь, адресует эту просьбу главе Пентагона. И только после этого президентская администрация извещает о своих действиях конгресс, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства, якобы требовавшие немедленного выделения помощи.

Поток помощи

Напомним, США последовательно поставляют киевскому режиму оружие и военные материалы, называя это оборонительной помощью. Поставки приобрели регулярный и системный характер после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав России.

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Сообщалось, что с 2014 года Вашингтон направил Киеву такой помощи на сумму, превышающую $2,7 млрд.

Накачивание страны западным оружием усилилось с начала 2022 года: в конце февраля администрация Байдена запросила у конгресса одобрение выделения дополнительных $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона.

Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие странам Балтии, Польше и ряду других государств в сфере безопасности. Согласно плану, $3,5 млрд будут выделены отдельно на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

В марте 2022 года верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о правительственных расходах на текущий финансовый год в размере $1,5 трлн, в рамках которого Украине будут экстренно выделены средства в размере $13,6 млрд.

Доставка американского оружия, аэропорт Борисполь, 11 февраля 2022 года

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Российская позиция

12 марта, выступая в эфире Первого канала, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что накачка Украины оружием с Запада только усложняет ситуацию, а конвои с оружием могут стать целями для Вооружённых сил РФ.

«По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с Соединёнными Штатами нет. Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, передача киевскому режиму таких видов вооружений, как переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы может повлечь за собой дальнейшую эскалацию. Однако, как сказал дипломат, Вашингтон обеспокоенности Москвы по этим вопросам игнорирует.

«Всё это не воспринимается как серьёзные сигналы. Эскалационная составляющая политики Вашингтона, несмотря на все заклинания о том, что они предельно ответственные, они для себя взвешивают каждый шаг, несмотря на всё это, абсолютно доминирует. Именно США являются источником максимального нагнетания напряжённости на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим», — пояснил Сергей Рябков.

МИД РФ

globallookpress.com

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Москва неоднократно предостерегала Запад от подпитки милитаристских настроений Киева и накачки Украины оружием. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что оружие, поставляемое на Украину, может впоследствии всплыть на чёрном рынке Европы и быть использованным в актах терроризма.

Захарова напомнила, что ещё до начала российской спецоперации военно-транспортные самолёты США, Великобритании и других стран совершили почти 50 рейсов на Украину, доставив оружие и боеприпасы. Кроме того, Лондон передал Киеву более 2 тыс. противотанковых средств.

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«За первые полтора месяца 2022 года (до начала спецоперации) на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Резникова и главы вооружённых сил страны Залужного от 14 февраля отмечается, что за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Захарова также отметила, что Германия собирается поставить Украине более 2 тысяч ПЗРК «Стрела-2», ранее принадлежавших ГДР, а также 500 ПЗРК «Стингер».

«Кроме того, Берлин выделит одну тысячу противотанковых гранатометов «Панцерфауст», а также 14 единиц бронетехники. Нидерланды планируют предоставить 200 ПЗРК «Стингер» и 50 «Панцерфаустов», а Словакия передаст вооружения на сумму €4,4 млн», — подчеркнула российский дипломат.

Новые пакеты помощи не помогут украинской стороне преломить ход спецоперации ВС РФ, однако США и Запад продолжают выделять их Киеву в надежде максимально её затянуть, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что запад пытается сделать из Украины второй Афганистан. Расчёт идёт на затягивание, большие траты, больший ущерб и большие последствия для России. Однако этого сделать не получится, так как украинское общество не едино, а ВСУ практически разгромлены», — отметил эксперт в комментарии RT.

Но киевский режим, конечно же, рассчитывает, что этой военной помощи будет достаточно, чтобы удержаться у власти, добавил Блохин.

«Задача Зеленского и его преступного режима — остаться у власти. Они соглашаются на переговоры, однако не обсуждают ничего предметно, разговоры ни к чему не приводят. Всё потому, что их задача — затягивание процесса. Зеленский, очевидно, считает, что если процесс затормозится, то Запад всё же вступит в конфликт на стороне Киева», — рассказал политолог.

США продолжают поставки военной помощи Киеву, чтобы, как им кажется, нанести максимальный урон России и её вооружённым силам, сказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Такого рода помощь выделялась США и в прошлом году, и в нынешнем, и, видимо, будет выделяться и впредь. Правда возникает вопрос: каким образом эта военная помощь будет доставлена на передовые позиции ВСУ, где сейчас идут активные боевые действия, а система управления украинскими войсками фактически разрушена? Есть вероятность, что все эти стингеры осядут на западе Украины, где пока никаких активных действий не ведётся, но при этом можно будет отчитаться, что Америка прислала боевую помощь Украине», — заключил эксперт.