Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн

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Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн. Об этом сообщили в Белом доме.
Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... использовать средства общей суммой до $200 млн в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.

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