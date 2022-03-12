Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн

Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн. Об этом сообщили в Белом доме.

AP

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«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... использовать средства общей суммой до $200 млн в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.