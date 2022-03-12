«Огромное количество заявок»: почему в России приветствовали помощь иностранных добровольцев Донбассу

Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Он напомнил, что страны Запада активно поощряют отправку наёмников на Украину. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тыс. заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока. Опрошенные RT эксперты не видят ничего необычного в такой иностранной помощи ДНР и ЛНР. С их точки зрения, для граждан многих государств Россия обладает колоссальным авторитетом, и поэтому они разделяют взгляд Москвы на текущие геополитические проблемы.

Добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса, надо пойти навстречу и помочь добраться до зоны боевых действий, поскольку западные страны в открытую направляют на Украину наёмников со всего мира, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину. Мы видим, они не скрывают (западные спонсоры Украины, украинского режима), не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права, — сказал президент. — Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, — надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу со своей стороны уточнил, что более чем 16 тыс. добровольцев только из стран Ближнего Востока готовы встать на сторону ДНР и ЛНР.

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в этом, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок», — сказал он.

Шойгу добавил, что считает правильной положительную реакцию на такие запросы, так как они делаются не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Министр обороны РФ добавил, что многие из этих добровольцев в последние десять лет участвовали в борьбе с террористами «Исламского государства»*.

Владимир Путин на заседании Совбеза

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в вопросе задействования добровольцев в помощи Донбассу речь о россиянах не идёт. Он добавил, что киевский режим уже привлёк на свою сторону множество иностранных наёмников.

«Есть наёмники, огромное количество платных наёмников, которые приезжают на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой», — сказал Песков.

Легион наёмников

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране иностранного легиона территориальной обороны, который, по его словам, станет отдельным соединением.

«Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве», — сказал Зеленский.

Он добавил, что все желающие «защитить безопасность Европы и мира» могут приехать на Украину, и напомнил: согласно президентскому указу от 2016 года, иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны.

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6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество иностранцев, желающих воевать на стороне киевского режима, приближается к 20 тыс. В то же время в Минобороны РФ сообщали, что иностранные наёмники начали совершать налёты на колонны Вооружённых сил РФ, применяя западное оружие, включая противотанковые комплексы Javelin и NLAW, а также переносные ЗРК Stinger.

При этом официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что иностранные наёмники не являются субъектами международных конвенций и правил боевых действий.

«Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — сказал Конашенков, добавив, что самым положительным для них исходом при задержании будет привлечение к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что ряд стран официально разрешил своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 28 февраля даже поддержала британцев, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Люди могут самостоятельно принять решение на этот счёт. Народ Украины сражается за свободу и демократию не только ради Украины, но ради всей Европы. Безусловно, если люди хотят помочь им в этой борьбе, я их в этом поддержу», — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приток иностранных наёмников на Украину катастрофой для этой страны. «Каким образом наёмники, самолёты-бомбардировщики и поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Это спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО», — заявила дипломат в эфире Первого канала.

Позднее газета The Independent со ссылкой на британское Минобороны сообщила, что власти запретили военнослужащим отправляться на Украину. А премьер-министр Борис Джонсон напомнил, что в стране действуют очень чёткие законы на этот счёт: «Вы не должны ехать на Украину, и я боюсь, что люди, отправляющиеся туда из наших вооружённых сил, предстанут перед военным трибуналом».

Время добровольцев

Стоит отметить, что добровольцы из зарубежных стран уже принимали участие в конфликте в Донбассе на стороне ЛНР и ДНР — на тот момент самопровозглашённых республик. В их числе были представители Сербии, Чехии, Словакии, Испании, Франции, Румынии, Финляндии и других стран.

Максимальный приток иностранных добровольцев наблюдался в 2014—2015 годах, однако и впоследствии некоторые из них продолжали участвовать в обороне Донбасса. Об этом в 2017 году сообщал Эдуард Басурин, который на тот момент был представителем оперативного командования ДНР. Бывший министр иностранных дел ДНР Александр Кофман тогда же заявлял «Известиям», что многие хотят сражаться на стороне республик Донбасса. Из иностранных добровольцев был сформирован 15-й международный батальон.

Ополченцы в Донбассе

РИА Новости

© Илья Питалев

Говоря о большом количестве добровольцев из стран Ближнего Востока, которые, по словам министра обороны РФ, сейчас хотят оказать содействие Донбассу, эксперты называют это явление закономерным, поскольку в этом регионе Россия обладает внушительным авторитетом.

«Мы оказали помощь Сирии, отчасти Ираку, Мали, Центральной Африканской Республике. Это всё говорит о том, что авторитет России, её вооружённых сил, подходов в регулировании проблем очень высокий», — напомнил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Он также не исключил, что последует приток добровольцев, которые хотели бы оказать помощь республикам Донбасса и России и по идеологическим соображениям.

«Страны Латинской Америки, Ближнего Востока устали от диктата США и мечтают о многополярном и паритетном мире, за который как раз и выступает Россия», — уточнил Кнутов.

В свою очередь, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин не считает, что помощь Донбассу со стороны зарубежных добровольцев будет чем-то необычным.

«Это нормальная ситуация. Если на Западе не запрещают поездки наёмников воевать против ДНР и ЛНР и армии РФ, то почему мы должны стесняться тех добровольцев, которые хотят воевать на нашей стороне? Конечно, мы их не направляем туда, но мы и не против того, чтобы они приехали. Это ответ на действия Запада. Как Запад ведёт себя, так и мы будем поступать, ничего здесь странного нет», — рассуждает аналитик.

Очевидно, что на помощь республикам Донбасса и силам операции на Украине прибудут добровольцы, которые являются идеологическими противниками стран Запада и проводимой ими политики, полагает Литовкин.

«Люди видят огромную несправедливость, которую несёт миру коллективный Запад, и они хотят сражаться против него, против его экспансии, его эгоизма, который ни во что не ставит человеческую жизнь, интересы других государств. Но у них не было системы, организации и чётко обозначенной цели. Теперь же они могут организоваться на юго-востоке Украины против украинских националистов, которые тоже стали порождением Запада», — резюмировал эксперт.





* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.