Путин: западные спонсоры Украины не скрывают сбор наёмников со всего мира

Президент России Владимир Путин на заседании российского Совбеза заявил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наёмников на Украину.

«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — сказал Путин.

10 марта Минобороны России сообщило, что в течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили.