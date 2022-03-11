Путин: западные спонсоры Украины не скрывают сбор наёмников со всего мира

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Президент России Владимир Путин на заседании российского Совбеза заявил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наёмников на Украину.
Путин: западные спонсоры Украины не скрывают сбор наёмников со всего мира
  • РИА Новости

«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — сказал Путин.

10 марта Минобороны России сообщило, что в течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили.

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