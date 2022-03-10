МО России: наёмники из США и Британии и националисты атакуют российских медиков на Украине

В течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесённой символикой — красным крестом», — заявил он.

Как ранее напомнили в Москве, Россия не несёт ответственность за жизнь иностранных наёмников, которые решили участвовать в боевых действиях на Украине против российских военных.

В МИД подчеркнули, что вооружённые группировки иностранных наёмников и добровольцев будут уничтожаться.

В Минобороны России отмечали, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для их отправки на Украину.

Там предупредили, что наёмники не имеют права на статус военнопленного.