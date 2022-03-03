Минобороны России: США развернули кампанию по набору наёмников для отправки на Украину
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«Военной разведкой США развёрнута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину», — сказал он
В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic и «Дин Корпорейшн», отметил Конашенков.
Представитель министерства также отметил, что Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины.
«Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев — для помощи киевскому режиму», — заявил он.
Как сообщило Министерство обороны 3 марта, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний.
Это происходит на фоне того, что армия России окружает и уничтожает основные группировки украинских националистов.
Конашенков предупредил, что наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного.