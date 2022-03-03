Минобороны России: США развернули кампанию по набору наёмников для отправки на Украину

Военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для их отправки на Украину, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Военной разведкой США развёрнута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину», — сказал он

В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic и «Дин Корпорейшн», отметил Конашенков.

Представитель министерства также отметил, что Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины.

«Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев — для помощи киевскому режиму», — заявил он.

Как сообщило Министерство обороны 3 марта, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний.

Это происходит на фоне того, что армия России окружает и уничтожает основные группировки украинских националистов.

Конашенков предупредил, что наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного.