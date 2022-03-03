Минобороны России: основные группировки украинских националистов окружаются и уничтожаются

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Вооружённые силы России окружают и уничтожают основные группировки украинских националистов, именно на этом фоне на Украину стали прибывать наёмники из других стран, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: основные группировки украинских националистов окружаются и уничтожаются
  • РИА Новости

«Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — сказал он.

Утром 3 марта в Минобороны сообщили, что город Балаклея освобождён от батальонов украинских националистов.

По данным на 2 марта, потери среди украинских националистов и военнослужащих силовых структур Украины превышают 2870, ещё около 3700 ранены.

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