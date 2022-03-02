Минобороны России: потери ВСУ составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными
- РИА Новости
«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтверждённым данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сообщило оборонное ведомство.
К настоящему времени войска Донецкой Народной Республики сомкнули кольцо блокирования вокруг Мариуполя.
За время операции уничтожено 1533 украинских военных объекта.