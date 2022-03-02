Минобороны России: потери ВСУ составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными

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Потери среди украинских националистов и военнослужащих силовых структур Украины превышают 2870, ещё около 3700 ранены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: потери ВСУ составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными
  • РИА Новости

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтверждённым данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сообщило оборонное ведомство.

К настоящему времени войска Донецкой Народной Республики сомкнули кольцо блокирования вокруг Мариуполя.

За время операции уничтожено 1533 украинских военных объекта.

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