Минобороны России заявило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что город Балаклея освобождён от батальонов украинских националистов.

«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики... Освобождён от националистических батальонов город Балаклея», — заявил он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.