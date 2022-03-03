Минобороны России заявило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что город Балаклея освобождён от батальонов украинских националистов.
Минобороны России заявило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов
  • РИА Новости

«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики... Освобождён от националистических батальонов город Балаклея», — заявил он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.

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