Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль ДНР

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.
Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль ДНР
  • РИА Новости

«Волноваха — на данный момент заканчивается операция по зачистке города, но она идёт очень тяжело по одной простой причине: потому что противник, когда уходил из города, он минировал всё, всё, что он видел, — он минировал... В ближайшее время мы объявим, что город Волноваха уже полностью под нашим контролем», — цитирует его ТАСС.

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