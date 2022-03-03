Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль ДНР

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.

«Волноваха — на данный момент заканчивается операция по зачистке города, но она идёт очень тяжело по одной простой причине: потому что противник, когда уходил из города, он минировал всё, всё, что он видел, — он минировал... В ближайшее время мы объявим, что город Волноваха уже полностью под нашим контролем», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что продвижение сил идёт согласно графику.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.