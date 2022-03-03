Минобороны России: Запад нарастил отправку наёмников в районы боевых действий на Украине

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Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: Запад нарастил отправку наёмников в районы боевых действий на Украине
  • AP

«Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский 3 марта анонсировал прибытие первых из 16 тыс. иностранных наёмников на территорию государства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства регистрировать факты участия наёмников в совершении преступлений на территории Украины.

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