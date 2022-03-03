Минобороны России: Запад нарастил отправку наёмников в районы боевых действий на Украине

Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

AP