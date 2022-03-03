Бастрыкин поручил регистрировать участие наёмников в совершении преступлений на Украине

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства регистрировать факты участия наёмников в совершении преступлений на территории Украины.

«Бастрыкин поручил... фиксировать и расследовать факты их (наёмников. — RT) участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 Уголовного кодекса России («Наёмничество»)», — сообщает пресс-служба СК.

Кроме того, глава СК поручил устанавливать личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины.

В ведомстве сообщили, что, по информации из открытых источников, иностранные наёмники прибывают на Украину для оказания поддержки украинским военнослужащим.

Ранее Бастрыкин поручил российским следователям фиксировать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить