Бастрыкин поручил регистрировать участие наёмников в совершении преступлений на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства регистрировать факты участия наёмников в совершении преступлений на территории Украины.

«Бастрыкин поручил... фиксировать и расследовать факты их (наёмников. — RT) участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 Уголовного кодекса России («Наёмничество»)», — сообщает пресс-служба СК.

Кроме того, глава СК поручил устанавливать личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины.

В ведомстве сообщили, что, по информации из открытых источников, иностранные наёмники прибывают на Украину для оказания поддержки украинским военнослужащим.

Ранее Бастрыкин поручил российским следователям фиксировать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения.