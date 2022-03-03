Конашенков предупредил, что наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного

Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — сказал он.

«Самое хорошее», что ожидает иностранных наёмников при задержании, — это привлечение к уголовной ответственности, добавил Конашенков.

«Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой», — заключил представитель оборонного ведомства.

Как сообщило Министерство обороны 3 марта, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний.

Это происходит на фоне того, что армия России окружает и уничтожает основные группировки украинских националистов.

По словам Конашенкова, иностранные наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие первых из 16 тыс. иностранных наёмников на территорию Украины.