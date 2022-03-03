Минобороны: иностранные наёмники на Украине совершают диверсии против российских военных

Минобороны России сообщило, что иностранные наёмники на Украине совершают диверсии против российских военных.

«Прибывшие на Украину иностранные наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие первых из 16 тыс. иностранных наёмников на территорию государства.