Минобороны: иностранные наёмники на Украине совершают диверсии против российских военных
- РИА Новости
«Прибывшие на Украину иностранные наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее сообщалось, что западные страны нарастили отправку в районы боевых действий на Украине наёмников из частных военных компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие первых из 16 тыс. иностранных наёмников на территорию государства.