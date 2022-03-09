Захарова напомнила, что группировки иностранных наёмников на Украине будут уничтожаться

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Россия не несёт ответственность за жизнь иностранных наёмников, которые решили участвовать в боевых действиях на Украине против российских военных, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила, что группировки иностранных наёмников на Украине будут уничтожаться
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Хотим вновь обратить внимание наших партнёров, что мы не несём ответственность за жизнь граждан ваших стран, которые приняли решение об участии в незаконной вооружённой деятельности на территории Украины», — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что любая вооружённая деятельность против армии России будет незамедлительно пресекаться.

«Вооружённые группировки иностранных наёмников и добровольцев — уничтожаться», — сказала дипломат.

В Минобороны России ранее заявили, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для их отправки на Украину.

Там предупредили, что наёмники не имеют права на статус военнопленного.

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