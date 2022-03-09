The Independent: власти Британии запретили своим военнослужащим отправляться на Украину

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Министерство обороны Великобритании запретило своим военнослужащим отправляться на Украину. Об этом сообщает газета The Independent.

«Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится (к военнослужащим. — RT) вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет», — приводит издание заявление ведомства.

Отмечается, что нарушившим запрет военным грозят санкции дисциплинарного и административного характера.

Ранее власти Британии заявили о выделении более $53 млн гуманитарной помощи Украине и $100 млн на поддержку экономики страны.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил потребности Вооружённых сил Украины.

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