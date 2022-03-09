The Independent: власти Британии запретили своим военнослужащим отправляться на Украину

Министерство обороны Великобритании запретило своим военнослужащим отправляться на Украину. Об этом сообщает газета The Independent.

«Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится (к военнослужащим. — RT) вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет», — приводит издание заявление ведомства.

Отмечается, что нарушившим запрет военным грозят санкции дисциплинарного и административного характера.

Ранее власти Британии заявили о выделении более $53 млн гуманитарной помощи Украине и $100 млн на поддержку экономики страны.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил потребности Вооружённых сил Украины.