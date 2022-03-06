Джонсон и Зеленский обсудили потребности Вооружённых сил Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил потребности Вооружённых сил Украины.
Джонсон и Зеленский обсудили потребности Вооружённых сил Украины
  • AP

Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Отмечается, что премьер-министр обязался работать с партнёрами для дальнейшего обеспечения Украины оборонительной техникой.

В ходе переговоров стороны также обсудили варианты экономических рестрикций в отношении России.

Ранее Джонсон и его нидерландский коллега Марк Рютте провели переговоры, в ходе которых обсудили возможность отключения России от системы международных банковских переводов SWIFT.

До этого Зеленский сообщал, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2».

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