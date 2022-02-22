Зеленский призвал остановить «Северный поток — 2» после признания ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, они с Карисом согласились, что необходимо немедленно ввести санкции в ответ на «очередной акт агрессии против Украины».

«Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока — 2», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.