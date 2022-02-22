Премьер Британии пригрозил России болезненными санкциями из-за ситуации вокруг Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.
Премьер Британии пригрозил России болезненными санкциями из-за ситуации вокруг Украины
  • AP

«Санкции очень сильно ударят по России, и мы сделаем ещё больше, если произойдёт вторжение», — приводит Sky News его слова.

Джонсон добавил, что санкции будут болезненными. Одним из примеров возможных ограничительных мер он назвал запрет российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Соединённого Королевства.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Позднее президент США Джо Байден подписал указ о введении финансовых ограничений в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.

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