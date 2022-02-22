Байден подписал указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик подписал указ о запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР.

Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны (физических и юридических. — RT) лиц США... в так называемые ДНР и ЛНР», — говорится в тексте указа.

Кроме этого, вводится запрет на «ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий» из ДНР и ЛНР.

К тому же запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий» в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Байден подпишет указ, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование Донецкой и Луганской Народных Республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением суверенитета Украины.