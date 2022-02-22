Байден: признание независимости ЛНР и ДНР угрожает национальной безопасности США

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Признание Россией так называемых Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) — регионов Украины, противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины», — приводит РИА Новости текст указа.

Как подчёркивается, признание ЛНР и ДНР представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением суверенитета Украины.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.