Власти Британии заявили о намерении выделить $100 млн на поддержку экономики Украины

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Великобритания выделит $100 млн на поддержку украинской экономики. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединённого Королевства.

«Великобритания выделит дополнительные $100 млн непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России», — приводит сообщение РИА Новости.

Выделенные средства пойдут на выплаты зарплат работникам бюджетного сектора и пенсий жителям Украины.

Ранее власти Британии заявили о выделении более $53 млн гуманитарной помощи Украине.

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.

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