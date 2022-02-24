«Сам себе противоречит»: почему глава Госдепа США отказался от встречи с Сергеем Лавровым
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- AP
- © Hamish Blair
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отмене встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Теперь, когда начало вторжения налицо, а Россия ясно даёт понять, что полностью отвергает дипломатию, проводить эту встречу в данный момент бессмысленно. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнёрами — все с этим согласны — и проинформировал сегодня министра иностранных дел Лаврова об этом в письме», — заявил глава Госдепа США.
При этом Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон открыт к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, «если Россия готова сделать наглядные шаги, чтобы дать международному сообществу хоть немного уверенности, что она серьёзно относится к деэскалации и поиску дипломатического решения».
Дипломатические контакты
Ранее встречу с главой внешнеполитического ведомства США анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Она должна была пройти 24 февраля в Женеве.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вашингтон не информировал Москву о каких-либо изменениях в своих планах по этой встрече.
«Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД РФ также добавила, что Москва не отказывалась ни от каких опций.
«Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем», — подчеркнула дипломат.
Напомним, в январе представители США и России проводили встречи для обсуждения предложений Москвы по безопасности в Европе.
10 января прошла встреча на уровне представителей внешнеполитических ведомств, а 21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве.
В Москве отмечали, что несмотря на готовность российской стороны к диалогу, США и их союзники проигнорировали основные озабоченности РФ.
В частности, МИД РФ 17 февраля заявил, что в отсутствие готовности США и их союзников договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности Россия будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.
Новые санкции
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции также заявил, что Вашингтон начал вводить новые санкции против РФ и продолжит это делать в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.
Блинкен сообщил о введении ограничительных мер в отношении российской госкорпорации ВЭБ (ранее известной как «Внешэкономбанк») и Промсвязьбанка. По его словам, активы этих организаций в США будут заморожены, а американским компаниям или частным лицам будет запрещено проводить с ними какие-либо операции. Кроме того, им будет закрыт доступ к доллару США.
Также глава Госдепа США сообщил о санкциях против внешнего долга России — американским финансовым институтам запрещается торговать облигациями РФ на первичном и вторичном рынках.
Санкции будут введены против представителей российской элиты и членов их семей, добавил Энтони Блинкен. Данные шаги дополняют указы президента США Джо Байдена, запрещающие торговлю и инвестиции в ДНР и ЛНР, сообщил глава Госдепа.
«В предстоящие часы и дни в ответ на любые дальнейшие шаги России в сторону эскалации будут приняты новые оперативные и жёсткие меры, которые будут согласованы с союзниками и партнёрами и дополнят те меры, о которых было объявлено сегодня. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы продолжим поддерживать Украину, которая мужественно и стойко противостоит угрозам со стороны России», — подчеркнул Энтони Блинкен.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва уже привыкла к санкциям, которые Запад будет вводить против неё вне зависимости от того, есть ли для этого повод.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Наши европейские, американские, британские коллеги не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают свои возможности для так называемого наказания России», — заявил глава российской дипломатии в эфире телеканала «Россия 24».
Однако Россия к этому готова, добавил Лавров.
«Ну мы к этому привыкли, президент уже обозначил нашу позицию, мы знаем, что санкции будут вводиться всё равно, в любом случае. По поводу, без повода», — подчеркнул глава МИД России.
«Вторжение» по Байдену
Напомним, что ранее президент США Джо Байден объявил о начале российского «вторжения» на Украину и о введении новых санкций в отношении РФ. По его словам, вводимые меры отрежут власти России от Западной финансовой системы.
Также Байден сообщил о работе с правительством ФРГ над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен. Кроме того, президент США принял решение направить американских военных в Прибалтику.
При этом глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона к дипломатии, чтобы предотвратить «наихудший сценарий».
Таким образом Вашингтон отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина признать независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. 21 февраля после заседания Совбеза Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, в котором назвал данное решение необходимым из-за действий киевского режима и его западных союзников, которые приводят к гибели мирных граждан ЛНР и ДНР.
- Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), 21 февраля 2022 года
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Президент РФ подписал в Кремле указы о признании ЛНР и ДНР, поручил МИД РФ установить с республиками дипломатические отношения, а Минобороны РФ — обеспечить поддержание мира в них.
Двойные стандарты
Показательный отказ главы Госдепа Блинкена от встречи с Сергеем Лавровым является «игрой на публику», считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Блинкен говорит, что дипломатия не работает, но при этом контакты всё-таки не будут закрываться. То есть он сам себе противоречит. Понятно, что всё равно переговорный процесс будет и должен идти. Вопрос лишь в том, будет ли он плодотворный», — отметил эксперт.
США всё равно заинтересованы в ведении диалога с Россией, подчеркнул Блохин.
«От наших стран зависит, в прямом смысле, будущее человечества, ввиду наших ядерных потенциалов. Это даже не касается украинского вопроса, так как есть ещё множество сфер, где сталкиваются интересы России и США. Поэтому, как бы им ни хотелось, совершенно не получится изолировать Россию, выстроить новый железный занавес и так далее», — подчеркнул политолог.
Вашингтон продолжает вести в отношении РФ политику двойных стандартов, это подтверждается последними действиями и заявлениями официальных лиц США по ситуации вокруг ЛНР и ДНР, отмечает Блохин.
«Москва целенаправленно призывала Украину в течение восьми лет соблюдать Минские соглашения, но она плевать хотела на эти соглашения. В первую очередь об этом прямо и открыто сказали высокопоставленные украинские чиновники. При этом США сами как бы призывали Киев соблюдать их, но на самом деле не заставляли. Объективно Минские соглашения не работали и не будут работать. Поэтому мы правильно сделали, что признали суверенитет республик Донбасса», — подчеркнул политолог.
Отказ главы Госдепа США от встречи с Сергеем Лавровым был ожидаемым, подчеркнул в интервью RT политолог Александр Асафов.
«Стоит отметить, что Блинкен противоречит словам Байдена, который ранее сказал: надо, чтобы дипломатия работала. Но мы видим, что они сами отвергают дипломатию для того, чтобы перейти к языку санкций и только санкций. Хотя очевидно, что даже внутри американского истеблишмента есть голоса, которые говорят о том, что санкции не работают и делают только хуже самой Америке, но это удобный и понятный инструмент, с ним легко и понятно работать», — подчеркнул эксперт.
- Донецк
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Александр Асафов добавил, что конгресс США по возвращении из отпуска 28 февраля с высокой долей вероятности примет новый законопроект о санкциях в дополнение к президентским указам.
«Из слов Блинкена очевидно, что они продолжают обсуждать абсурдное «вторжение» по сценарию Байдена с захватом Киева. Очевидно, это их политическая позиция, в рамках которой они планируют контакты только для обсуждения этой истории, полностью отвергая российские предложения по безопасности, направленные им ранее. Это происходит потому, что заокеанские коллеги демонстрируют растерянность и не знают, что в нынешней ситуации предпринять. Поэтому им нужно время, чтобы выработать новые позиции в изменившейся ситуации, и они берут для этого паузу», — пояснил политолог.
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