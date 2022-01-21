Блинкен прибыл в Женеву на переговоры с Лавровым
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«Блинкен прибыл в Женеву», — написала в Twitter репортёр CNN Дженнифер Хэнслер.
.@SecBlinken arrives in Geneva ahead of his meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tomorrow. pic.twitter.com/FA5F2olQMB— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 20, 2022
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к переговорам Лаврова и Блинкена в Женеве завершена.