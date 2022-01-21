Блинкен прибыл в Женеву на переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где 21 января состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Блинкен прибыл в Женеву», — написала в Twitter репортёр CNN Дженнифер Хэнслер.

.@SecBlinken arrives in Geneva ahead of his meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tomorrow. pic.twitter.com/FA5F2olQMB — Jennifer Hansler (@jmhansler) January 20, 2022

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовка к переговорам Лаврова и Блинкена в Женеве завершена.