Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарём США
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
Как передаёт РИА Новости, самолёт с Лавровым приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).
Ранее Блинкен заявил, что не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его встречи c Лавровым.
Также он заявил, что встреча будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.