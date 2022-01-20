Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарём США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где 21 января состоятся его переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как передаёт РИА Новости, самолёт с Лавровым приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Ранее Блинкен заявил, что не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его встречи c Лавровым.

Также он заявил, что встреча будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.