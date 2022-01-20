Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарём США

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где 21 января состоятся его переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарём США
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Как передаёт РИА Новости, самолёт с Лавровым приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Ранее Блинкен заявил, что не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его встречи c Лавровым.

Также он заявил, что встреча будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить